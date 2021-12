Ingresso trionfale degli sposi finisce malissimo: l’altalena sospesa precipita nel vuoto tra le urla degli invitati

Attimi di paura durante un matrimonio celebrato nell’India centrale: una coppia ha fatto un volo a terra di quasi quattro metri dopo che la piattaforma sospesa sulla quale si trovavano ha subito un cedimento

Uno spaventoso volo nel vuoto durante uno ‘spettacolare’ matrimonio. È quanto accaduto ad una coppia, precipitata a terra facendo un volo di quasi quattro metri poco dopo aver fatto il loro ingresso alle nozze. Gli sposi, di Chhattisgarh, India, si trovavano su un’altalena sospesa che è stata fatta alzare fino a quasi quattro metri ma che all’improvviso si è spezzata da una parte facendoli piombare di sotto. Si tratta di una sorta di piattaforma issata in aria e circondata da fuochi d’artificio: il filmato, girato nella serata di sabato, ha immortalato l’esatto e spaventoso momento in cui un’imbracatura dell’altalena circolare si è spezzata facendo cadere la coppia di fronte agli ospiti scioccati. Fortunatamente marito e moglie hanno riportato solo lievi ferite e circa mezz’ora dopo hanno potuto riprendere parte alla cerimonia e continuare a festeggiare.

Il filmato è diventato virale sui social network

Il video, che ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni su Twitter, mosra la coppia fare il suo ingresso trionfale con gli invitati che applaudono e urlano di gioia ed iniziare ad alzarsi lentamente sull’altalena fincè l’imbracatura del montacarichi di spezza. L’altalena si piega su un fianco e si schianta a terra, con i ballerini che, a terra, corrono a mettersi al riparo mentre prosegue lo spettacolo dei fuochi d’artificio e una pioggia di coriandoli d’argento viene sparata da un cannone. Secondo quanto riferito non è stata presentata alcuna denuncia e la società di gestione dell’evento si è scusata per l’incidente. “Nessuno ha subito lesioni nell’incidente. La sposa e lo sposo sono salvi”, ha dichiarato a NDTV un dipendente della società. “Che paura, per fortuna gli sposi stanno bene”, ha scritto in seguito uno spettatore.