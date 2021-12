Padre e figlio muoiono a distanza di poche ore fra loro, politica in lutto: ecco chi erano

Nel messinese un uomo si è spento lo scorso 13 dicembre. A poche ore di distanza se n’è andato anche il figlio, a causa di un malore.

La cittadina di Librizzi, facente parte della città metropolitana di Messina, è sotto choc. A distanza di poche ore hanno perso la vita un padre e un figlio, Tindaro e Antonio Balletta. Il padre Tindaro era ricoverato da varie settimane all’ospedale Fogliani di Milazzo. Nella giornata del 13 dicembre si è spento nel suo letto d’ospedale.

Una notizia che ha abbattuto enormemente suo figlio Antonio. Il ragazzo non ha retto al grande dolore e a poche ore di distanza dalla morte del padre ha accusato un improvviso malore. Dopo essere stato trasportato all’ospedale Barone Romeo di Patti in codice rosso, anche lui si è spento in serata.

Il sindaco di Librizzi ha proclamato per oggi, 15 dicembre, il lutto cittadino per onorare la terribile scomparsa di padre e figlio. Antonio Balletta era attualmente consigliere comunale del paesino siciliano di Librizzi. Un lutto, dunque, che ha colpito direttamente anche il mondo politico.

A ricordare il ragazzo, che esercitava la funzione di consigliere comunale, è stato anche il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, su Facebook: “Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il suo ricordo e pregheremo per la sua anima”.