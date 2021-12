Sindaco ed ex consigliere municipale si sono sfidati sul ring in un incontro di Mma – VIDEO

L’incredibile episodio è accaduto in una piccola cittadina del Brasile. Il motivo? Un contenzioso in merito alla gestione di un resort.

Per la rubrica ‘stranezze dal mondo’, la notizia di oggi arriva dal Brasile e precisamente dalla cittadina di Borba. Il sindaco Simao Peixoto e un ex consigliere municipale, Erineu “Mirico” da Silva, sono saliti sul ring in un incontro Mma, cioè di arti marziali miste, per regolare un vecchio contenzioso.

I due uomini, davanti a molti spettatori, hanno dato vita a un vero e proprio incontro con un arbitro ufficiale. Alla fine a vincere è stato il sindaco Simao Peixoto. Abbracci fra i due al termine dell’incontro, dopo essersi ‘picchiati’ per far loro la sfida. Il sindaco ha anche postato sui social le immagini relative all’incontro.

Brasile, sindaco ed ex consigliere municipale si sfidano a duello sul ring

Ma quale sarebbe stato il contenzioso fra sindaco ed ex consigliere municipale? Per la stampa locale, al centro del litigio ci sarebbe stata la gestione di un resort con spiaggia, il ‘Balneario do Lira’, una delle più importanti attrazioni della cittadina.

Tutto è bene ciò che finisce bene? Non proprio. Infatti, l’autorità sanitaria dello Stato dell’Amazzonia ha aperto un’indagine sull’evento. Sono state chieste spiegazioni al sindaco su questo episodio, soprattutto in riferimento all’emergenza Covid. L’autorità sanitaria vuole saperne di più sui permessi relativi alla presenza di un gran numero di spettatori senza mascherina e senza alcun tipo di distanziamento sociale.

Ecco il video dell’incontro: