Famosa tiktoker rivela come è riuscita a perdere 80 kg in pochi mesi e quanti soldi ha speso

Ha 25 anni, vive a Londra ed è una Tiktoker e youtuber. Si chiama Scarlet Black e di lei si sta molto parlando dopo che ha mostrato la sua incredibile trasformazione fisica, dopo aver perso quasi 100 kg

Ha deciso di dare una svolta alla sua vita trasformando il suo fisico grazie ad un percorso di dimagrimento intenso e studiato nei dettagli, che le consentisse di ritrovare benessere e salute. La storia arriva dal Regno Unito e riguarda una Tiktoker molto conosciuta nel paese, la 25enne Scarlet Black di Chelsea, Londra. Attivissima anche su Youtube, la ragazza ha deciso di mostrare pubblicamente la sua trasformazione passando dai 160 ai quasi 80 chili e svelando anche alcuni segreti in merito al percorso seguito. Scarlet ha raccontato di essere stata dipendente dai fast food a causa di un disturbo dell’alimentazione e di aver speso molti soldi in cibo spazzatura: il problema è nato mentre andava a scuola e si è man mano ingigantito anche a causa delle offese che riceveva sul suo corpo sempre più pesante.

Ecco quanto ha speso per l’intervento di gastrectomia

È stato grazie all’aiuto di un amico che la 25enne si è convinta a riprendere in mano la sua vita ed iniziare a mettere da parte le sue errate abitudini alimentari, ritrovando il proprio benessere. Dopo aver seguito un regime alimentare ad hoc per perdere una prima porzione di peso, si è dunque recata in Turchia per essere sottoposta all’intervento di sleeve gastrectomy, riducendo la produzione degli ormoni responsabili del senso della fame, attraverso la riduzione di gran parte dello stomaco. La tiktoker ha svelato di aver pagato l’intervento 2800 sterline e che è stato salvifico in quanto ha ridotto il suo peso di ben 80 kg. Oggi la creator non si nasconde più dietro ad abiti oversize ma è fiera del suo nuovo corpo che mostra con orgoglio e ha deciso di raccontare la sua storia di bullismo per aiutare altre persone a non trovarsi nella sua difficile situazione. “Ora sono così attiva e ho molta più energia. Ho un aspetto sano, e mi sento sana. Quando lo fai, tutto funziona meglio”, ha raccontato al Daily Mail.

Il suo percorso non è però ancora finito: dovrà sottoporsi ad altri interventi di liposuzione e di rimozione della pelle in eccesso che le consentiranno di perdere altro peso e di eliminare i difetti sulla pelle. Nel frattempo la tiktoker ha iniziato ad allenarsi in palestra e a seguire un sano regime alimentare.