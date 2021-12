Una folata di vento fa volare via un castello gonfiabile: tragedia durante una festa a scuola

Una festa scolastica di fine anno in Australia (nord-ovest della Tasmania) è finita in tragedia. Cinque i bimbi morti e altri tre gravemente feriti.

Un castello gonfiabile si è staccato dal terreno a causa di una fortissima raffica di vento ed è volato via durante una festa scolastica di fine anno. Il triste episodio è avvenuto in Australia, in una scuola elementare (Hillcrest Primary School) vicino Devonport, nel nord-ovest della Tasmania.

Il bilancio è davvero tragico. Sono cinque i piccoli ad aver perso la vita nell’incidente. Purtroppo si registrano anche tre bambini gravemente feriti. Secondo alcune testimonianze, i bimbi sono precipitati al suolo da oltre dieci metri di altezza, dopo che il castello gonfiabile si è staccato dal terreno in seguito alla forte folata di vento.

I bimbi della Hillcrest Primary School deceduti nell’incidente sono tre maschietti e due bimbe di appena 6 anni. La notizia sta sconvolgendo tutto il mondo.

Queste le dichiarazioni del premier australiano Scott Morrison: “Incidente straziante. I bambini erano fuori per una giornata di divertimento che si è trasformata in una tragedia orribile. Si spezza il cuore”.

Non è la prima volta che accade un episodio tragico di simile entità. Nel 2019 in Cina, due bimbi sono morti e altri 20 sono rimasti feriti in un episodio molto simile a quello accaduto in Australia.