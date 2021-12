Ricette gustose e leggere da fare con un multicooker

Sono molteplici le ricette che si possono realizzare in pochi minuti e in semplici passaggi con un multicooker. Questi elettrodomestici, infatti, consentono di lessare, friggere, stufare e cuocere gli alimenti utilizzando un unico elettrodomestico da cucina. Di seguito, verranno riportate tre ricette sfiziose da sfruttare in tantissime occasioni.

3 ricette da realizzare con il multicooker

Vellutata di zucca

La vellutata di zucca è un pasto da consumare sia a pranzo che a cena, sano e ricco di nutrienti, una vera coccola per il periodo invernale. Per realizzarla è sufficiente procurarsi 600g di zucca tagliata a cubetti, 4 carote, 1 cipolla, 1 patata grande, 1 litro di acqua, sale e spezie q.b.

Tutti questi ingredienti possono essere inseriti insieme, nello stesso istante, nel cestello del multicooker, così da lessarli e portarli a cottura contemporaneamente (circa 15 minuti), fino ad ottenere una purea liscia, simile appunto ad una vellutata.

Pesce bianco e carote lesse

Per chi ama mangiare in maniera salutare senza rinunciare al gusto, è possibile realizzare un goloso piatto a base di pesce bianco e carote lesse. Per realizzarlo sono necessari 500 gr di nasello o merluzzo, 400 gr di carote, mezza tazza di latte scremato, noce moscata, sale e pepe a seconda dei gusti.

Una volta lavato il pesce con acqua molto fredda, si procede a tamponarlo con un canovaccio di cotone e dividerlo in porzioni. Una volta tagliato il pesce andrà riposto sul fondo del multicooker e coperto di carote /precedentemente pelate e tagliate in piccole rondelle), infine andrà aggiunto il latte.

Per quanto riguarda i programmi, verranno impostati 10 minuti in modalità cottura base e 20 minuti in modalità fuoco. Trascorsi i minuti di cottura sarà possibile procedere all’impiattamento e all’aggiunta di spezie a piacere.

Frittata spumosa ai cipollotti

La frittata spumosa non è altro che una frittata molto leggera, che appare agli occhi più alta e voluminosa del normale. Per realizzarla sono necessari quattro uova, tre cucchiai di panna acida, 100 ml di latte, sale q.b. e 100 gr di cipollotti.

Per quanto riguarda il procedimento da seguire per la cottura, è sufficiente mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola e riporli sul fondo del multicooker. Si procederà poi a impostare la cottura classica per 20 minuti o al vapore per 30 minuti.

Ecco, quindi, che le ricette realizzabili con il multicooker sono molteplici e sono perfette per tutte quelle persone che, occupate da casa, lavoro e famiglia non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli ma allo stesso tempo non rinunciano a mangiare un piatto sano e appetitoso. L’elettrodomestico da cucina impiegato per la realizzazione di questi piatti, inoltre, presenta un pannello di controllo intuitivo e facile da pilotare, che lo rende un ottimo alleato anche per i meno esperti in cucina.