Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 19 dicembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 19 dicembre 2021.

Cosa ci riserva l’appuntamento prenatalizio con “Domenica In”? Ecco, per voi, la lista degli ospiti che presenzieranno alla puntata di oggi, domenica 19 dicembre 2021, del contenitore domenicale condotto da Mara Venier su Raiuno.

La puntata si aprirà con l’ultimo talk show dedicato a “Ballando con le stelle”. Per parlare della finale del programma condotto da Milly Carlucci, andata in onda ieri sera ed ha visto il trionfo di Arisa in coppia con Vito Coppola, saranno presenti in studio Elisa Isoardi, Alessandra Mussolini, Guillermo Mariotto, Bruno Vespa e Rossella Erra.

In esclusiva, Monica Bellucci si racconterà in una lunga intervista, tra carriera e vita privata, per poi promuovere il film “La befana vien di notte 2 – Le origini”, nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 30 dicembre. L’attrice riceverà una sorpresa da parte de Il Volo che canterà per lei il brano “E più ti penso”, tratto dal film “Malena”. Intervista a cuore aperto anche per il cantante Zucchero che presenterà un medley dei suoi più grandi successi e si esibirà alcuni pezzi tratti dal suo nuovo album “Discover”.

La puntata si concluderà con il consueto gioco telefonico “Il Musichiere” con Pierpaolo Pretelli che poi si esibirà sulle note di “Feliz Navidad”.

Maria Rita Gagliardi