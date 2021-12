Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la diciottesima giornata

Diciottesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Napoli vince a San Siro contro il Milan.

Il diciassettesimo turno si è aperto venerdì con due anticipi. Alle 18.30 la Lazio ha sconfitto 3-1 il Genoa, grazie ai gol di Pedro, Acerbi e Zaccagni; a nulla è servito il gol di Destro per i liguri. L’Inter ha mantenuto il comando della classifica, imponendosi per 5-0 a Salerno. Per i nerazzurri a segno Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini.

Sabato alle 15 la Roma ha conquistato tre punti importantissimi sul campo dell’Atalanta. I giallorossi (doppietta di Abraham e gol di Zaniolo e Smalling) si sono imposti per 1-4; la Dea è andata in gol grazie all’autorete di Cristante su tiro di Muriel. La Juventus alle 18 ha vinto a Bologna per 0-2. Per i bianconeri in gol Morata e Cuadrado. In serata clamoroso passo falso interno del Cagliari, battuto 0-4 dall’Udinese (doppietta di Deulofeu e gol di Makengo e Molina).

Diciottesima giornata, l’Inter batte la Salernitana e resta in vetta. Il Napoli espugna San Siro e raggiunge il Milan al secondo posto

Alle 12.30 di domenica tanto spettacolo nel match tra Fiorentina e Sassuolo. Ospiti in vantaggio di due reti all’intervallo (Scamacca e Frattesi), ma raggiunti sul 2-2 dai toscani (gol di Vlahovic e Torreira). Alle 15 Spezia ed Empoli hanno pareggiato per 1-1. Liguri in vantaggio grazie all’autorete di Marchizza e raggiunti nel secondo tempo sempre da un’altra sfortunata autorete, questa volta di Nikolaou. Il Torino ha superato di misura il Verona per 1-0 con un gol di Pobega.

Pareggio per 1-1 fra Sampdoria e Venezia. Blucerchiati in vantaggio con Gabbiadini e raggiunti nel finale dal gol di Henry. Alle 20.45 il Napoli ha espugnato San Siro e ha fatto suo il big match contro il Milan. I partenopei si sono imposti per 0-1 grazie a una rete di Elmas.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 18ª GIORNATA: Lazio-Genoa 3-1; Salernitana-Inter 0-5; Atalanta-Roma 1-4; Bologna-Juventus 0-2; Cagliari-Udinese 0-4; Fiorentina-Sassuolo 2-2; Spezia-Empoli 1-1; Sampdoria-Venezia 1-1; Torino-Verona 1-0; Milan-Napoli 0-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 43, Milan 39, Napoli 39, Atalanta 37, Fiorentina 31, Juventus 31, Roma 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Bologna 24, Sassuolo 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 16, Immobile (Lazio) 13, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Zapata (Atalanta) 9, Joao Pedro (Cagliari) 9, Dzeko (Inter) 8, Berardi (Sassuolo) 8.