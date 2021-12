Orrore al mare: il corpo di un uomo trovato su una delle più famose spiagge turistiche del Regno Unito

La polizia ha avviato un’indagine e sta lavorando con il medico legale per identificare il corpo trovato sulla spiaggia di Saltburn, una delle più importanti del Paese. È omicidio o suicidio?

Un cadavere è stato scoperto in mare vicino ad una famosa spiaggia turistica del Regno Unito. È accaduto a Saltburn Beach, nel North Yorkshire ed il ritrovamento è al momento avvolto nel mistero: la polizia ha avviato subito le indagini per capire se si tratti di omicidio o suicidio e, insieme al medico legale, stanno cercando di identificare la vittima (si tratterebbe di un uomo). I servizi di emergenza sono intervenuti, dopo una segnalazione, nel pomeriggio di domenica sulla spiaggia che si trova sulla costa del mare del nord vicino a Middlesbrough: “La polizia è intervenuta dopo che i colleghi del servizio di ambulanza hanno riferito che il corpo di un uomo era stato trovato in mare”, ha dichiarato un portavoce della Cleveland Constabulary a Teesside Live. “Le indagini sull’identità dell’uomo e sulle circostanze del ritrovamento del suo corpo sono in corso e abbiamo contattato le forze dell’ordine locali ed il medico legale. Chiunque abbia informazioni dovrebbe contattare la polizia e menzionare il riferimento del caso 214893″.

La polizia lancia un appello a residenti e turisti

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che passeggiando sulla spiaggia hanno notato il corpo. Per l’intera giornata di domenica si è registrata una grande presenza di polizia lungo la costa. La spiaggia è molto conosciuta e dispone di un molo storico: ha una storia lunga ed illustre che risale all’epoca vittoriana. La polizia ha dunque rivolto un accorato appello affinchè chi ha notato qualcosa, anche un minimo dettaglio, li contatti subito per aiutarli a far luce sulla tragedia.