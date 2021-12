La Regina Elisabetta non vuole che William e Kate volino insieme ai loro figli in elicottero: ecco perché

La Regina Elisabetta avrebbe proibito al futuro Re di volare in elicottero insieme con moglie e figli.

Una fonte vicina alla Royal Family avrebbe rivelato al ‘Sun’: “La Regina non pensa che valga la pena rischiare per tutti e cinque di continuare a volare insieme e non può immaginare cosa accadrebbe”.

La Regina non vuole che William e Kate volino insieme ai loro figli in elicottero, quindi, per una sua fobia, quella di minacciare la linea di successione. Infatti, se sciaguratamente il futuro Re dovesse morire in un incidente verrebbe minacciata, appunto, la linea di successione.

Il rigido protocollo della Royal Family prevede che due eredi diretti al trono non viaggino mai insieme sullo stesso volo.

La Regina Elisabetta contraria agli spostamenti in elicottero di William, Kate e dei loro tre figli

È proprio il duca di Cambridge con sua moglie Kate e i loro tre figli – George, Charlotte e Louis – a rappresentare il futuro della monarchia britannica.

Elisabetta è “terrorizzata” da un loro incidente. Oltre al dramma che toccherebbe la Royal Family, infatti, tale sciagurato evento sarebbe anche istituzionale, con la linea di successione al trono che sarebbe interrotta. La Regina avrebbe, quindi, chiesto al nipote di interrompere i voli con tutti e cinque loro a bordo.

William è solito spostarsi in elicottero con tutta la famiglia, soprattutto da Kensington Palace, la residenza londinese dei duchi di Cambridge, ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk.