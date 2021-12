Serie A, dove vedere la diciannovesima giornata di campionato in tv?

La diciannovesima giornata di Serie A al via stasera. La capolista Inter riceve domani sera il Torino a San Siro.

Al via questa sera la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A, turno che chiude l’anno solare e il girone d’andata. Si sarebbe dovuto partire alle 18.30 con Udinese-Salernitana, ma la sfida non si disputerà a causa di alcuni positivi al Covid in casa campana. La ASL della Regione Campania, infatti, ha bloccato la partenza della Salernitana. Si attende ancora l’ufficialità da parte della Lega. Alle 20.45 la Juventus riceve il Cagliari e in contemporanea l’Atalanta va a Marassi per il match contro il Genoa.

Domani alle 16.30 il Sassuolo aspetta il Bologna, mentre la Lazio scende in campo a Venezia. Tre i match in programma alle 18.30: Inter-Torino, Roma-Sampdoria e Verona-Fiorentina. Alle 20.45 il Napoli riceve in casa lo Spezia, mentre il Milan è impegnato a Empoli contro la compagine toscana.

Serie A, diciannovesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della diciannovesima giornata di Serie A: