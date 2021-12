Problemi di alcool per l’ex campione: ecco cos’è successo a Jan Ullrich

Uno dei grandi rivali storici di Marco Pantani è stato ricoverato in ospedale in Messico per problemi di alcool e droga.

In passato protagonista di epici duelli in bicicletta con Marco Pantani e Lance Armstrong e oggi dipendente da alcool e droghe. Questo è il triste destino di Jan Ullrich, l’ex ciclista tedesco 48enne vincitore del Tour de France 1997, della Vuelta a España 1999, del titolo olimpico a Sydney 2000 e di tre titoli mondiali su strada.

Negli anni scorsi Ullrich aveva già avuto diversi problemi legati all’alcool, alle droghe e a tante risse, arresti e ricoveri. Ma dopo tanti problemi sembrava finalmente aver trovato pace. Questo era ciò che scriveva sul suo conto pochi mesi fa il settimanale tedesco ‘Bunte’: “Jan Ullrich sta di nuovo bene e trascorre molto tempo con i suoi figli, grazie a tre donne speciali: l’ex fidanzata Gaby Weis (dalla quale ha avuto la figlia Sarah), l’ex moglie Sara Ullrich (tre figli insieme) e la sua attuale compagna Elizabeth sostengono il vincitore del Tour de France in ogni modo. Le tre donne nella vita di Jan vanno d’accordo e sono un balsamo per la sua anima”.

Jan Ullrich ricoverato in ospedale in Messico per problemi legati all’abuso di alcool e droghe

Purtroppo la sua ritrovata serenità è durata pochi mesi. Infatti, Jan Ullrich avrebbe litigato con la fidanzata Elizabeth e avrebbe avuto una crisi tre settimane fa. Prima il ricovero a Cuba, dove i due erano in vacanza, poi un altro ricovero in un centro di disintossicazione in Messico.

Ullrich ora dovrebbe essere ricoverato presso un’altra clinica svizzera. L’obiettivo è quello di provare ancora a disintossicarsi e ricominciare una vita normale.

A settembre Ullrich era intervenuto in un episodio di ‘The Move’, un podcast creato dall’amico e rivale storico Lance Armstrong. Queste le parole del tedesco: “Tre anni fa ho rischiato di morire come è successo al povero Marco Pantani. Mi ha salvato Lance, venendomi a trovare in clinica e incoraggiandomi a ricominciare da capo”.

Armstrong avrebbe appena fatto visita a Jan Ullrich nella clinica in Messico. Secondo la ‘Bild’, Armstrong e si starebbe occupando del trasferimento dell’ex campione tedesco in Europa.