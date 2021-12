Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la diciannovesima giornata

Diciannovesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. L’Inter batte il Torino; vincono Milan e Juventus.

L’ultimo turno del girone d’andata e dell’anno solare 2021 si sarebbe dovuto aprire alle 18.30 di martedì, ma la sfida fra Udinese e Salernitana non è stata disputata. La Asl campana, infatti, ha bloccato la partenza della compagine ospite, a causa di alcuni casi di Covid. Si attende la decisione della Lega. Molto probabilmente l’Udinese vincerà il match 3-0 a tavolino. Tornando al calcio giocato, alle 20.45 la Juventus ha superato per 2-0 il Cagliari, grazie alle reti di Kean e Bernardeschi. L’Atalanta, invece, non è andata oltre lo 0-0 a Marassi contro il Genoa.

Alle 16.30 di oggi il Bologna ha espugnato il Mapei Stadium battendo per 0-3 il Sassuolo, grazie ai gol di Orsolini, Hickey e Santander. La Lazio (gol di Pedro, Acerbi e Luis Alberto) si è imposta per 1-3 a Venezia (momentaneo pareggio firmato Forte).

Diciannovesima giornata, l’Inter batte il Torino e consolida il primato in classifica. Bene Milan e Juventus

Alle 18.30 l’Inter campione d’inverno ha consolidato la vetta della classifica, imponendosi per 1-0 sul Torino. Ai nerazzurri è bastato il gol di Dumfries nel primo tempo. La Fiorentina ha pareggia per 1-1 a Verona. Vantaggio degli scaligeri con Lasagna e pari dei toscani nel secondo tempo con Castrovilli. Termina sul punteggio di 1-1 anche la sfida fra Roma e Sampdoria. Giallorossi in vantaggio con Shomurodov e raggiunti dal gol blucerchiato firmato da Gabbiadini.

Alle 20.45 il Milan si è imposto per 2-4 a Empoli. Rossoneri in gol con la doppietta di Kessie e con Florenzi e Theo Hernandez, mentre per l’Empoli sono andati a segno Bajrami e Pinamonti. Brutto KO interno per il Napoli contro lo Spezia. I liguri, infatti, si sono imposti per 0-1 sfruttando l’autorete di Juan Jesus.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 19ª GIORNATA: Udinese-Salernitana non giocata; Genoa-Atalanta 0-0; Juventus-Cagliari 2-0; Sassuolo-Bologna 0-3; Venezia-Lazio 1-3; Verona-Fiorentina 1-1; Roma-Sampdoria 1-1; Inter-Torino 1-0; Napoli-Spezia 0-1; Empoli-Milan 2-4.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Fiorentina 32, Roma 32, Lazio 31, Empoli 27, Bologna 27, Torino 25, Sassuolo 24, Verona 24, Udinese 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 16, Immobile (Lazio) 13, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Zapata (Atalanta) 9, Joao Pedro (Cagliari) 9, Dzeko (Inter) 8, Berardi (Sassuolo) 8.