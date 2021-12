Green pass per feste in casa? L’idea di un sindaco sardo

Un’ordinanza del sindaco di Palau, in provincia di Sassari, impone il green pass anche per i pranzi e le cene in casa.

Il sindaco di Palau (provincia di Sassari), Francesco Giuseppe Manna, ha emesso un’ordinanza che impone di avere il green pass anche per le feste in casa con i parenti. Tale ordinanza rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022.

L’ordinanza, inoltre, prevede “il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde”. Inoltre, ci sarà obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e sarà chiuso il parco giochi comunale.

Tali regole dovranno essere fatte rispettare dalla Polizia locale e dalle altre forze dell’ordine. I trasgressori saranno perseguiti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

Green pass anche in famiglia, la singolare decisione del sindaco di Palau: “Richiamo al buon senso”

Queste le parole del sindaco di Palau, Francesco Giuseppe Manna, rilasciate all’Ansa: “Non intendiamo instaurare uno stato di polizia in paese e sappiamo bene che controllare l’interno delle case per verificare il rispetto delle norme anti-Covid è praticamente impossibile. Davanti alla crescita dei contati in un centro che anche durante le fasi più acute delle pandemia è stato Covid free, o quasi, con questa ulteriore ordinanza abbiamo voluto lanciare un messaggio ai nostri concittadini, richiamandoli alle proprie responsabilità e al buon senso”.

Il sindaco ha aggiunto: “In un piccolo centro ci conosciamo tutti, per cui le forze dell’ordine sono in grado di individuare facilmente situazioni a rischio e quindi intervenire per far rispettare l’ordinanza. Il vaccino non basta, bisogna rispettare le altre norme di sicurezza. Con le feste la situazione rischia di sfuggirci di mano, per questo ho emesso la nuova ordinanza. Per salvaguardare la salute pubblica e salvare la prossima stagione turistica che partirà già a Pasqua. Per un paese la cui economia si basa sul turismo, presentarci alla stagione turistica Covid free è fondamentale”.