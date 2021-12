Ragazza gelosa obbliga il fidanzato a rimanere al telefono durante i turni di 12 ore al lavoro

Una ragazza estremamente gelosa ha costretto il fidanzato a rimanere collegato su FaceTime per l’intero turno di lavoro di 12 ore. La dura reazione dei social

Gelosa al punto tale da costringere il fidanzato a rimanere al telefono anche mentre si trovava al lavoro e per l’intero turno lavorativo di dodici ore. La storia è venuta alla luce sui social e nelle ultime ore è diventata virale: Jose Macias lavora in un magazzino Amazon e deve rimanere collegato su FaceTime perchè la sua ragazza, Nela, possa monitorare quello che fa sul posto di lavoro. E così nei video lo si vede mentre lava i piatti oppure intento a confezionare prodotti prima della spedizione; il motivo è che Nela non si fida delle sue colleghe ed è stata proprio lei a raccontare tutto su TikTok dicendo: “Il mio ragazzo deve stare al telefono per tutto il suo turno di lavoro. Non perchè non mi fido di lui ma perchè non mi fido delle ragazze”. Aggiungendo che la gelosia potrebbe addirittura portarla a lasciare il lavoro per “andare a lavorare con lui”.

LEGGI ANCHE =>> Rissa tra amici sfocia in tentato omicidio: la lite avvenuta per questioni di gelosia

La dura reazione dei social: riempita di critiche

Inevitabilmente il messaggio della ragazza ha scatenato un’ondata di polemiche e critiche e alcuni utenti sono arrivati a definirla “insicura”, “esagerata” o “pazza”. C’è chi ha sottolineato che si tratta di una forte mancanza di fiducia nel suo ragazzo e che così facendo mette a rischio anche il lavoro di lui”. “Liberalo”, ha suggerito un altro utente e c’è chi ha aggiunto frasi come “questo non è normale”. C’è anche chi l’ha presa con ironia scherzando sul fatto di non essere dispiaciuti per il ragazzo ma per la batteria del telefono: “Probabilmente alla fine delle telefonate ci potete cucinare un uovo sopra”. Il video pubblicato sull’account condiviso della coppia ha totalizzato oltre 5,6 milioni di visualizzazioni. Nela ha poi pubblicato un’altra clip del suo ragazzo su FaceTime mentre lavora con le parole: “FaceTiming il mio ragazzo parte due, quindi so che non sta flirtando con le ragazze”. Ha aggiunto la didascalia: “Ho già inviato il mio curriculum”. E in un altro video ha sottolineato: “Il mio ragazzo è il mio unico amico, quindi quando è al lavoro mi sento triste, depressa”.