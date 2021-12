Sorprende il marito baciare e ‘toccare’ l’amante sull’uscio di casa grazie alla telecamera di sorveglianza

Un tradimento in piena regola ripreso da una telecamera: è quello subìto da una donna che ha sorpreso il marito baciare un’altra donna mentre guardava i filmati di sicurezza

“Quando tuo marito è troppo malato per fare il viaggio di famiglia che avevamo programmato”. Lo ha scritto una donna su TikTok pubblicando il filmato che mostra il tradimento del marito ripreso da una telecamera di sicurezza montata nel campanello di casa. Kaylie Kristina ha deciso di condividere i filmati sulla piattaforma social per mostrare a tutti il gesto dell’uomo che, davanti alla porta della sua abitazione, ha baciato un’altra donna. La moglie lo ha scoperto per caso, mentre dava un’occhiata ai filmati di sicurezza della telecamera.

LEGGI ANCHE =>> Distrugge con l’auto la porta di casa dell’amante della moglie: lui assolto, loro condannati. Motivo sorprendente

“Le serrature sono state cambiate, lui non vive più qui”

Nel video in bianco e nero, ripreso poco dopo le 22, si vede una donna poco vestita abbracciare e abbracciare il marito di Kristina, suggerendo che i due abbiano appena goduto di un appuntamento segreto all’interno della residenza di famiglia. Lui la saluta sui gradini della casa con un ‘tenero’ bacio e mettendole le mani sul lato B. La donna indossa solo una maglietta ed un paio di pantaloncini corti mentre tiene tra le mani le chiavi della macchina. I fatti risalirebbero ad ottobre e Kristina ha aggiunto gli hashtag #cheater e #garbage (imbroglione e spazzatura) al filmato incriminato postato su Tiktok. Dal giorno della condivisione il video è diventato virale ed è stato visualizzato oltre 5 milioni di volte. “Pensava che la telecamera fosse disabilitata”, ha scritto Kristina nella sezione commenti, spiegando il comportamento sfacciato di suo marito. Ha aggiunto che il suo fidanzato aveva persino installato lui stesso il dispositivo di sicurezza. “Le serrature sono state cambiate e non risiede più qui”, ha scritto invece diversi giorni dopo.