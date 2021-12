Branco di lupi fugge dalle gabbie dello zoo in orario di visita: evacuazione immediata della struttura

Attimi di preoccupazione in uno zoo francese a causa della fuga da un recinto di un branco di nove lupi, il tutto durante l’orario delle visite e dunque con persone all’interno

Si sono vissuti attimi di alta tensione e forte preoccupazione all’interno di uno zoo francese, dove un branco di lupi è riuscito a fuggire dalla loro gabbia aggirandosi nella struttura, il tutto durante l’orario di visita. L’episodio è avvenuto lo scorso fine settimana allo zoo di Montredon-Labessonnié, nella regione sud-occidentale del Tarn e le autorità del parco hanno immediatamente dovuto procedere con un’evacuazione dei visitatori presenti, fortunatamente non moltissimi e con l’immediata chiusura di tutto lo zoo. Poi sono intervenuti i lavoratori che hanno dovuto uccidere quattro dei lupi mentre i funzionari locali, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Afp citando il funzionario dello zoo Fabien Chollet, sono stati anestetizzati per renderli innocui.

Uccisi quattro dei nove lupi, cinque anestetizzati

Fortunatamente nessuno è rimasto feriti ma è montata la polemica per la falla nella sicurezza che ha portato alla fuga degli animali e all’uccisione di quattro di loro. “Fortunatamente – ha spiegato Chollet – non c’erano molte persone nello zoo in quel momento e nessuno ha rischiato nulla Tuttavia, un tale bug nella nostra sicurezza ci ha costretto a chiudere lo zoo”. Sul caso è intervenuto anche Sauveur Ferrara, proprietario del parco, spiegando che i lupi erano arrivati da poco allo zoo e avrebbero distrutto le installazioni di sicurezza, non lasciando mai il parco. Poi ha aggiunto: “A causa del comportamento anomalo e pericoloso di alcuni di loro, quattro lupi sono stati purtroppo uccisi dal personale del parco”, confermando che tutti i visitatori sono stati immediatamente evacuati.