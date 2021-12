La banda della Fiat Punto: frantumano il vetro di un’auto a Natale e rubano i regali di una bimba di 4 anni

Incuranti del fatto che fosse il giorno di Natale hanno frantumato il finestrino di un’auto per portare via il contenuto del veicolo, ovvero regali per una bambina di 4 anni

Sono già stati soprannominati la banda della Fiat Punto e hanno messo a segno diversi colpi nella provincia di Caserta, uno dei quali proprio nel giorno di Natale e ai danni di una bimba di soli 4 anni. I malviventi rubano nelle automobili in sosta e agiscono nella fattispecie a Trentola Ducente e nei comuni limitrofi, con diverse denunce di furto già presentate ai carabinieri. Uno dei colpi è stato messo a segno nell’arco di una manciata di minuti nel corso dei quali i criminali hanno frantumato il finestrino di un’auto in sosta per poi rubare quello che conteneva, ovvero regali di Natale di una bambina di 4 anni.

I residenti sono molto preoccupati, indagini in corso

Dopodichè i banditi sono fuggiti a bordo di una Fiat Punto facendo perdere le loro tracce, ben prima che il proprietario si accorgesse di essere stato derubato. E proprio la Punto sarebbe il veicolo usato dai ladri anche in altre occasioni, come specificato in alcune delle denunce presentate. I carabinieri stanno indagando nel tentativo di mettere al più presto fine all’ondata di furti aventi tutti il medesimo modus operandi. Intanto però nel paese di Trentola Ducenta e nei vicini comuni la preoccupazione stra crescendo, tanto più che i malviventi non si fanno problemi ad agire anche in giornate di festa come il Natale.