Decine di veicoli si schiantano su un’autostrada ghiacciata e nebbiosa: il disastro in un video

Incidente a catena provocato dal ghiaccio e dalla fitta nebbia quello avvenuto su un’autostrada in Kazakistan. Almeno 17 i veicoli coinvolti in vari incidenti ravvicinati e pesantissimi i danni

Fitta nebbia e ghiaccio hanno creato un mix devastante su una trafficata autostrada del Kazakistan. Lo testimonia un video che mostra gli istanti immediatamente successivi ad una fitta serie di incidenti a catena provocati proprio dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero la strada ghiacciata e la nebbia che ha praticamente azzerato la visibilità. Generando un maxi schianto di almeno diciassette veicoli, principalmente automobili, con un bilancio finale di cinque persone ferite, trasportate non senza difficoltà all’ospedale regionale di Shelek per i controlli medici del caso o, se necessario, per essere ricoverate. Sul posto sono dovute intervenire diverse pattuglie della polizia e gli agenti hanno chiuso il tratto stradale dal km 84 al 136 al traffico, proprio perchè impraticabile.

Cinque persone ferite portate nel più vicino ospedale

Come mostrato in un filmato amatoriale vi sono anche veicoli che, anche se procedevano nel medesimo senso di marcia, si sono scontrati frontalmente in seguito alle carambole impazzite innescate dal ghiaccio. Con molta probabilità dopo il primo incidente gli altri automobilisti, a causa della fitta nebbia, non avrebbero visto le auto incidentate ferme in mezzo all’autostrada e pur cercando di frenare, il ghiaccio a terra e i pochi metri disponibili non hanno potuto impedire ulteriori collisioni. Il bilancio dei danni è infatti pesantissimo.