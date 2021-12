Fabio Caressa protagonista sui social: le immagini del bagno nudo nel lago ghiacciato sono virali – VIDEO

Fabio Caressa e sua moglie Benedetta Parodi hanno condiviso sui social il loro tuffo in un laghetto ghiacciato in Lapponia.

Il telecronista di Sky Fabio Caressa è in vacanza con moglie e figli in Lapponia. Nelle ultime ore ha condiviso sui social un gesto diventato virale. Ci riferiamo a un suo tuffo di pochi secondi in un lago ghiacciato. Caressa si è tuffato completamente nudo in acqua fra le risate della moglie Benedetta Parodi e dei loro figli.

Poco dopo a ripetere il gesto è stata anche Benedetta Parodi. Le immagini dei due “gesti estremi” sono state pubblicate sui loro canali social.

Fabio Caressa e sua moglie Benedetta Parodi si tuffano per scherzo nudi in un laghetto ghiacciato in Lapponia. Le simpatiche immagini sono diventate virali

Fabio Caressa e la moglie sono molto seguiti sui social. Hanno guadagnato largo consenso grazie alla loro autoironia. Prima della partenza per la Lapponia aveva scritto: “Volevo andare ai Caraibi”. Di certo l’acqua sarebbe stata più calda, non stentiamo a crederlo.

Tanti i commenti ironici sui social. Eccone alcuni: “Dal senza giacca al senza asciugamano. E poi tutti a prendere un tè caldo!”; “Ma tiettela la Cagnotto, io me pijo Caressa!”.

Queste le immagini dei due tuffi: