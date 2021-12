Maxi schianto sull’A1: incidente tra sei auto e un mezzo pesante, undici persone coinvolte

Forti ripercussioni sul traffico si sono registrate sull’Autostrada del Sole in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto sul tratto fiorentino, prima dell’uscita di Impruneta

Spaventosa serie di incidenti sull’autostrada A1 con numerosi mezzi coinvolti, enormi danni e diversi feriti. Si sono verificati sul tratto fiorentino dell’Autostrada del Sole, in direzione sud, in punti diversi ed il più grave ha coinvolto ben sei auto ed un mezzo pesante. Il maxi schianto si è verificato poco prima dell’uscita di Impruneta, al km 295: qui i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in gran numero insieme a pattuglie della polizia stradale e varie ambulanze, per soccorrere ben undici persone, presi in carico e medicati anche se nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Osservando le immagini diffuse dai vigili del fuoco si può prendere consapevolezza di quanto sia accaduto e di quanto gli automobilisti abbiano rischiato grosso per la loro incolumità. Sulle auto incidentate erano presenti anche due bambini che sarebbero rimasti illesi. Inevitabilmente la circolazione nel tratto dell’incidente ha subito forti rallentamenti con Autostrade per l’Italia che ha segnalato diversi chilometri di coda in direzione sud. Circa 5 i chilometri di coda raggiunti tra i caselli di Scandicci e Firenze Sud e rallentamenti per traffico intenso da Firenze Sud a Incisa-Reggello. Dopo alcune ore ed in seguito al recupero dei diversi mezzi incidentati la viabilità è tornata alla normalità.

Un secondo incidente in galleria: 4 km di coda

La mattinata del 30 dicembre è stata funestata anche da un secondo incidente avvenuto nel tratto appenninico. In questo caso il sinistro si è verificato in galleria e ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, provocando oltre 4 chilometri di coda tra Aglio e Calenzano, sempre in direzione Roma.