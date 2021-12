Aperto il tunnel autostradale subacqueo più lungo della Cina: attraversa il lago Tuihu per 10 chilometri

Si chiama Taihu ed è un tunnel molto diverso dagli altri che da poche ore ha ufficialmente aperto al traffico in Cina: si tratta della più lunga galleria autostradale subacquea del Paese

È lungo 10,79 chilometri ed alto 7,25 metri, la sua costruzione è iniziata a gennaio 2018 e da poche ore ha ufficialmente aperto al traffico. Si chiama Taihu e non è un tunnel come gli altri: quello inaugurato in Cina è infatti la più lunga galleria autostradale subacquea del Paese e corre al di sotto dell’omonimo lago, che è il terzo specchio d’acqua dolce più grande di tutta la Cina. Ci troviamo nella provincia di Jiangsu, nella Cina Orientale, e il tunnel in questione, inaugurato il 30 dicembre, fa parte dell’autostrada Changzhou-Wuxi di 43,9 km, aperta al traffico nel medesimo giorno.

I dettagli dell’avvenieristica infrastruttura

Un’infrastruttura splendida e tutt’altro che grigia, bensì colorata e accogliente, per la cui realizzazione gli operai hanno lavorato senza sosta nell’arco di ben quattro anni. Il team che ha concretizzato questo progetto avvenieristico ha spiegato di aver utilizzato, per evitare qualsiasi rischio, attrezzature automatiche per la lavorazione dell’acciaio e sistemi intelligenti in grado di garantire l’assenza di scarichi di liquami e polveri. Il risultato è sorprendente.