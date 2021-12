Capodanno in musica, nuova tegola causa Covid: ecco chi non ci sarà

Pio e Amedeo non parteciperanno al Concertone di Capodanno su Canale 5. Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria in attesa dell’esito del tampone.

Il Covid sta colpendo molti cantanti, artisti e personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo. Sono tanti, quindi, gli artisti che dovranno rinunciare ai loro impegni previsti per gli spettacoli di Capodanno.

Nei giorni scorsi Gigi D’Alessio aveva annunciato sui social la sua positività al Covid. Il cantante napoletano non potrà partecipare alla serata su Rai 1 con Amadeus. Ma anche un altro cantante non parteciperà a un altro spettacolo previsto. Si tratta di Albano, colpito dal Covid, il quale dovrà rinunciare al Concertone di Capodanno su Canale 5 condotto dalla Panicucci.

L’altra importante defezione è arrivata nelle ultime ore e riguarda Pio e Amedeo. Anche loro dovranno rinunciare alla partecipazione al Concertone ‘Capodanno in Musica’ su Canale 5.

Pio e Amedeo non saranno presenti al Concertone di Capodanno su Canale 5: sono in quarantena fiduciaria

Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria in attesa dell’esito del tampone. Anche Pio, dunque, sarà costretto a fermarsi e a non partecipare al programma condotto dalla Panicucci.

Il ‘Capodanno in Musica’ (dalle 20.40 su Canale 5) di Federica Panicucci, in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari, quindi, perde anche altri due importanti protagonisti. Hanno confermato la loro presenza allo spettacolo artisti del calibro di Zarrillo, Annalisa, Bianca Atzei, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Sottotono e molti altri ancora.