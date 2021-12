Positiva al Covid, fa un volo di 5 ore chiusa in bagno: l’incredibile vicenda – VIDEO

Una donna americana si è accorta di essere positiva al Covid all’interno di un aereo. Si è chiusa in bagno per non contagiare gli altri passeggeri.

Un’incredibile vicenda è accaduta sul volo Chicago-Reykjavik. Un’insegnante americana, Marisa Fotieo, è salita sull’aereo dopo aver effettuato diversi test che davano esito negativi. Sull’aereo, però, i sintomi sono peggiorati. La donna ha deciso di effettuare un nuovo test, che ha dato esito positivo.

Per non contagiare gli altri passeggeri presenti sul volo, ha deciso di ‘rintanarsi’ nel bagno in una sorta di quarantena fra le nuvole dalla durata di 5 ore. Dopo aver comunicato alla hostess la sua positività al Covid, la donna si è barricata nel bagno. Sulla porta della toilette è stato affisso il cartello ‘Fuori servizio’.

L’hostess le ha portato da bere e da mangiare durante il volo, passando il tutto attraverso la porta del bagno. Una volta atterrati, l’insegnante americana è scesa dall’aereo per ultima. In seguito è stata accompagnata in un albergo, dove attenderà fino a quando non tornerà negativa.

