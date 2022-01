Dipendente di un hotel rivela i tre comportamenti più irritanti degli ospiti in camera: “Non lo fate”

Il dipendente di un hotel ha rivelato su Reddit tre comportamenti degli ospiti che più spesso risultano un irritante problema per i lavoratori delle strutture alberghiere

Soggiornare in un hotel è sempre un piacere poichè non bisogna pensare a rifare il letto o a preparare la colazione e si ha sempre a disposizione un televisore in camera per guardare il proprio programma preferito prima di addormentarsi. Ma dietro vi è un lavoro costante da parte dei dipendenti che devono quotidianamente assicurarsi che tutto sia perfettamente in ordine e che gli ospiti siano felici. Alcuni di loro hanno deciso di condividere alcuni ‘consigli’ per semplificare la vita del personale e alcuni suggerimenti potrebbero lasciare qualcuno sorpreso.

Un esempio? Non rifare il letto; un gesto che alcuni ospiti a volte fanno pensando di aiutare il personale ma che in realtà spesso crea ritardi nel lavoro, a ritmo serrato, dei dipendenti degli hotel. Se stai effettuando il check-out e rifai il letto, il personale dovrà comunque cambiare la biancheria per il nuovo ospite, quindi significa semplicemente che dovranno annullare tutto il tuo buon lavoro. “Non rifare il letto se stai effettuando il check-out. Molte persone hanno pensato di aiutare sistemando i letti per il prossimo ospite, ma… le lenzuola saranno cambiato comunque. Chi vuole dormire con le lenzuola usate della persona precedente?”. ha rivelato un lavoratore su Reddit. Negli alberghi a 5 stelle le lenzuola vengono spesso cambiate anche durante il soggiorno dell’ospite, dunque il consiglio è quello di non rifare mai il letto.

E ancora: “Per favore, non preparare sorprese con petali di rose alla fidanzata o moglie, a meno che poi non siate voi a pulirlo”. Il membro dello staff ha rivelato che questo ‘gesto’ è più frequente di quanto si possa pensare dato che in molti organizzano una romantica serata proprio nelle stanze degli alberghi ma raccogliere centinaia di petali di rose sparsi sul letto o sul pavimento potrebbe rendere le operazioni di pulizia estremamente lunghe. “Si, è romantico ma nessuno vuole raccogliere i petali dei fiori sui quali tu e il tuo partner vi siete rotolati nudi”. E ancora viene richiesto di non mettere petali nelle vasche idromassaggio poichè macchiano o vanno ad incastrarsi nei getti d’acqua.

“Non usare un problema nella stanza come pretesto per punire lo staff”

Infine, è più facile per tutti, se riferisci in anticipo che qualcosa è rotto, piuttosto che lamentarti dopo il check out. Il personale non sopporta che non venga data la possibilità di risolvere un problema ma che venga invece utilizzato come motivo di critica nei confronti dei lavoratori. “Se qualcosa è rotto o non funziona correttamente, segnalalo subito alla reception. Molte persone non dicono nulla di una luce che non va, di uno scarico lento o di una tv che non si accende salvo poi utilizzare il problema per punire lo staff. Faccelo sapere e ce ne occuperemo noi”.