Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 2 gennaio 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 2 gennaio 2022.

Cosa ci riserva la prima puntata del 2022 di “Domenica In”? Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” a partire dalle 14:00, avrà il piacere di intervistare per allietare questa prima domenica dell’anno.

La puntata si aprirà con la presenza di un volto amatissimo dal grande pubblico: Massimo Ranieri. L’artista, tra i “Big” della prossima edizione del “Festival di Sanremo”, sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto e promuoverà la sua biografia “Tutti i sogni ancora in volo”. Promozione anche per Christian De Sica che promuoverà il film, già nelle sale cinematografiche, “Chi ha incastrato Babbo Natale” che vede protagonista anche Diletta Leotta. In studio anche Paolo Del Debbio che presenterà il suo nuovo libro “Le dieci cose che ho imparato dalla vita”.

Per la parte dedicata al mondo della musica, saranno presenti in studio Bobby Solo, con la moglie Tracy e il figlio Rayan e Orietta Berti che canterà il brano “Amazzonia” dedicato ai bambini ed il nuovo singolo prodotto per lei da Hell Raton, giudice di “X Factor”, “Luna Piena”.

Maria Rita Gagliardi