Compare una misteriosa nube colorata nei cieli della Norvegia, interviene la Nasa: l’annuncio

La Nasa ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito al particolare e misterioso fenomeno osservato sui mari tra Norvegia e Groenlandia. Ecco di cosa si è trattato

Chi ha avuto la fortuna di osservarlo non poteva credere ai suoi occhi e probabilmente si è anche preoccupato, non capendo di cosa si trattasse. È accaduto nei cieli tra Norvegia e Groenlandia dove, per alcuni minuti, si è venuta a formare una sorta di enorme nuvola multicolore rassomigliante ad una specie di ‘alieno’ che sembrava galleggiare sul mare. Insomma un fenomeno decisamente inconsueto, una sorta di ‘apparizione’ che ha generato sconcerto e che in molti hanno trovato affascinante ma allo stesso tempo inquietante. Spingendo la stessa Nasa ad intervenire per fare chiarezza dopo che del fenomeno si è iniziato a discutere sui social media.

La Nasa fa chiarezza sulla ‘nube aliena’

Con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook ufficiale la Nasa ha spiegato l’origine della particolare nube, risultato di un esperimento messo in atto allo scopo di comprendere cosa accada nell’area nota come cuspide solare. È stata organizzata una vera e propria missione, chiamata CREX-2, con un razzo spedito a 630 km da terra

per sprigionare 20 lattine di soda nell’atmosfera e analizzare la reazione di questi vapori a quell’altitudine, raccogliendo dati utili ad analizzare questa particolare quanto misteriosa regione terrestre. Qui infatti l’aria risulta inspiegabilmente molto densa e si ritiene che ciò possa essere legato a fenomeni magnetici. Qualsiasi veicolo spaziale inviato qui infatti cambia la sua velocità in maniera improvvisa e importante e con la missione CREX-2 la Nasa ha cercato di trovare una spiegazione al fenomeno.