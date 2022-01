Esce per comprare del latte e vince un milione alla lotteria: ma non riceverà l’intero jackpot

Fortuna incredibile per un uomo che ha acquistato per caso il gratta e vinci di una lotteria che gli ha permesso di vincere il premio da un milione. Ma lui ha preso una decisione ‘alternativa’

Uscire di casa per fare qualche compera per i propri figli e ritrovarsi tutto d’un tratto milionario. È quanto successo a David Willoughby, un fortunatissimo signore che si era recato al supermercato per acquistare del latte al cioccolato da portare ai suoi bimbi; ma che in maniera del tutto improvvisa ha deciso di spendere qualche dollaro per comprare anche un gratta e vinci di una lotteria dello stato americano della Virginia. E proprio quel biglietto si è rivelato essere vincente, consegnando nelle mani del fortunato un jackpot da un milione di dollari. Un colpaccio insomma, che ha permesso a David, che abita a North Chesterfield, di chiudere il 2021 in bellezza.

LEGGI ANCHE =>> Trova un biglietto vincente della lotteria da un milione e lo consegna alla proprietaria

Probabilità di vincere il jackpot sono di una su 1.632.000

Non era la prima volta che l’uomo si recava in quell’emporio, situato a poca distanza da casa: i figli gli avevano chiesto del latte al cioccolato e lui ha deciso di accontentarli. Ma quando è arrivato alla cassa, prima di pagare ha deciso di aggiungere agli acquisti anche il fatidico biglietto e dopo averlo grattato non poteva credere ai suoi occhi. Peraltro come sottolineato dalla Cnn le probabilità di trovare un biglietto vincente per quella lotteria sono di una su 1.632.000. David ha però optato per la seconda opzione offerta ai vincitori: avrebbe infatti potuto scegliere di riscuotere il premio nella sua interezza ma spalmato nell’arco di 30 anni e ricevendo pagamenti annuali, oppure di incassare immediatamente la non indifferente cifra di 640.205 dollari lordi. Ha preferito il ‘tutto subito’.