“Ha un debito di 20mila dollari”: padre scopre che la figlia li ha spesi in pochi giorni in un gioco online

“All’inizio pensavo di essere stato truffato, ma la società della carta di credito mi ha detto che erano tutte transazioni legittime e non c’era niente che potesse fare”. E così, con una telefonata dalla sua banca, un uomo ha scoperto di vantare un debito di 20mila dollari spesi in 89 diverse transazioni utilizzando la sua carta di credito. Il signor Lim Cheng Mong ha voluto andare a fondo della faccenda scoprendo che il percorso di fatturazione portava al conto della figlia 18enne, che era legato alla sua carta di credito al solo scopo di coprire le sue spese di trasporto. Ma a sua insaputa l’adolescente aveva collegato il suo portafoglio elettronico ad un gioco per cellulare chiamato Genshin Impact trascorrendo sei settimane, tra agosto e ottobre, effettuando spese folli a nome del padre sugli acquisti in game per aggiornare il suo avatar.

“Sono un sacco di soldi, l’ho rimproverata per quello che ha fatto”

“L’ho rimproverata e le ho detto che erano un sacco di soldi, un anno di tasse scolastiche se fosse andata all’università all’estero” ha raccontato l’uomo allo Straits Times. “Una somma enorme che lei ha speso in un batter d’occhio”. Il successo del videogioco di ruolo fantasy cinese Genshin Impact, che ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari (2,7 miliardi di dollari statunitensi) dal suo lancio nel settembre 2020, è stato infatti ‘rallentato’ dalle critiche legate al suo sistema di acquisto in-game. Pur essendo gratuito i progressi del gioco open world sono lenti a meno che i giocatori non acquistino aggiornamenti spendendo denaro reale per potenziare i propri personaggi.