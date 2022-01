Tifoso collassa all’improvviso sugli spalti allo stadio: interrotta la partita di Premier League

Attimi di grandissima preoccupazione si sono vissuti sugli spalti ma anche in campo durante una partita del massimo campionato di calcio inglese. Ecco cosa è successo

Un’ambulanza è stata chiamata ad intervenire con la massima urgenza sul finire del match di Premier League tra Watford e Tottenham per una grave emergenza sugli spalti. È accaduto all’86’ della partita del massimo campionato di calcio inglese disputata allo stadio Vicarage Road, quando improvvisamente un tifoso è collassato a terra privo di sensi. La folla presente sugli spalti ha dunque chiesto immediatamente aiuto e, come riportato da The Sun, il personale medico di entrambe le squadre ha raggiunto in pochi secondi il tifoso per stabilizzarlo. Dopo una decine di minuti i soccorritori hanno dichiarato che l’incidente era ‘sotto controllo’ ma l’uomo è stato comunque portato via per raggiungere l’ambulanza, tra gli applausi dei tanti tifosi presenti.

Solo poche settimane fa un altro caso simile

Inevitabilmente la partita è stata interrotta, riprendendo con otto minuti di recupero nel corso dei quali la squadra di Antonio Conte è riuscita, grazie al colpo di testa di Davinson Sanchez, a portarsi in vantaggio sul Watford di Ranieri chiudendo il match sull’1-0. Non è chiaro che tipo di malore abbia colpito il tifoso ma l’incidente si è verificato a sole poche settimane di distanza da un episodio simile: in quel caso è accaduto durante un match casalingo contro il Chelsea ed un tifoso è stato colpito da un arresto cardiaco, riprendendosi fortunatamente poche ore più tardi in ospedale.