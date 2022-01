In coma per il Covid da 28 giorni, mamma viene salvata grazie al Viagra: la storia

In Inghilterra una donna positiva al Covid, in coma e in terapia intensiva, è stata salvata con una terapia sperimentale con il Viagra.

Una terapia sperimentale con il Viagra ha salvato la vita a un’infermiera di 37 anni. L’episodio è avvenuto in Inghilterra e ha visto come protagonista Monica Almeida, una madre di due bambini.

La donna è stata ricoverata in ospedale il 9 novembre dopo essere risultata positiva al Covid il 31 ottobre. Monica è asmatica e, nonostante la doppia dose di vaccino, ha avuto gravi complicanze dopo essere rimasta positiva. Il 16 novembre si è reso necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva e i medici le hanno indotto il coma.

Positiva al Covid e in coma per 28 giorni: donna salvata in extremis da una terapia sperimentale con il Viagra

Prima di entrare in coma, la donna aveva firmato tutte le carte che le consentivano di essere sottoposta a un trattamento sperimentale. Dopo aver provato tutto il possibile per salvarla, i medici si erano dati altre 72 ore prima di staccare i ventilatori.

Si è provato un ultimo disperato tentativo in extremis per salvare la vita della 37enne. Alla donna è stata somministrata una grande dose di Viagra, come trattamento sperimentale. Questa terapia ha permesso un maggiore afflusso sanguigno a tutte le aree del corpo della donna.

Dopo appena una settimana le condizioni della donna sono notevolmente migliorate. Nel suo incredibile caso, il Viagra le ha salvato la vita. La notizia è stata riportata dal ‘Daily Mail’.