Precipita con il deltaplano e si schianta: morto un uomo decollato dalle montagne del Mondolè

Gravissimo incidente con il deltaplano nel secondo giorno del nuovo anno. La vittima è un 70enne originario di Genova ma residente da tempo nel Roero

Era nato a Genova ma da lungo tempo era residente nella zona del Roero la vittima del drammatico incidente in volo avvenuto nel secondo giorno del 2022. A.A. stava sorvolando la zona con un deltaplano che, per ragioni ancora da chiarire, ha iniziato a precipitare nel vuoto senza che il 70enne potesse fare nulla per evitare lo schianto, avvenuto nel territorio di Frabosa Sottana.

LEGGI ANCHE =>> Disastroso maxi tamponamento di 8 auto sulla Catania-Siracusa: 50enne sbalzato fuori, precipita dal viadotto

Nulla da fare per l’uomo, constatato il decesso in loco

L’impatto a terra è stato violentissimo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo nel pomeriggio di domenica 2 gennaio. Secondo quanto accertato era decollato soltanto pochi minuti prima sulle montagne del Mondolè, nel cuneese. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi dei sanitari del 118, coadiuvati dai tecnici del soccorso alpino piemontese, arrivato con l’elicottero ma per il 70enne non c’era più nulla da fare e ne è stato constatato il decesso in loco. Le squadre a terra del soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno trasportato a piedi, dopo l’autorizzazione alla rimozione, la salma per consegnarla alle autorità di polizia giudiziaria.