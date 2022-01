Scoperto un canale sotterraneo segreto di 1600 chilometri che da Panama porta alle Galapagos

Ha davvero dell’incredibile la scoperta annunciata da un team di geologi a Panama: una sorta di passaggio segreto che da qui, conduce alle Galapagos.

Tra Panama e le Galapagos esiste un’apertura, ubicata ad un centinaio di chilometri sotto la superficie terrestre, che collegherebbe i due paesi grazie ad un ‘passaggio segreto’ lungo oltre 1600 chilometri. L’annuncio è arrivato da un team di geologi che hanno scoperto l’esistenza, nel mantello terrestre della placca tettonica di Cocos ubicata al largo della costa di Panama, di un ‘buco’ sotto il mare. Che potrebbe consentire ad un flusso di rocce e minerali di raggiungere dalle Galapagos il canale di Panama grazie alla presenza di una fortissima corrente che coprirebbe l’enorme distanza senza problemi.

A parlare della scoperta è stato il geochimico della Woods Hole Oceanographic, David Bekaert, il quale ha sottolineato che questa corrente potrebbe anche spiegare per quale motivo Panama ha un numero estremamente limitato di vulcani attivi. E, a tal proposito ha dichiarato: “Sulla costa occidentale dell’America centrale, la placca tettonica di Cocos si sta immergendo e spinge la crosta oceanica sotto la crosta continentale delle placche tettoniche in un processo chiamato subduzione. Questa zona crea una linea chiamata Arco vulcanico centroamericano dove la lava si spinge attraverso i confini. Ma il tutto si ferma nel Panama occidentale”.

Una misteriosa corrente attraversa il lungo passaggio

Nella pubblicazione avvenuta sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences si parla dunque di questo canale sotterraneo, che spiegherebbe per quale motivo gli elementi del mantello delle Galapagos siano arrivati fino a Panama. Ad oggi non si sa molto della misteriosa corrente che lo attraversa ma gli studi, forti di questa nuova scoperta, proseguiranno.