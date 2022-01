Sopravvisse al crollo di un balcone nel quale morirono 6 amici: deceduta per ictus 7 anni dopo

Una donna di 27 anni è morta sette anni dopo la ‘tragedia del balcone’ che provocò la morte di sei persone, lasciandola con ferite e danni irreversibili

Si chiamava Aoife Beary, aveva 27 anni e sette anni fa sopravvisse al crollo del balcone di Berkeley, un incidente drammatico avvenuto in California che costò la vita a sei persone. Una tragedia che lasciò con gravi ed irreversibili ferite, ed in particolare con una lesione cerebrale. Secondo quanto riportato dall’Irish Mirror, Aoife di Blackrock, Dublino, è deceduta durante la notte di Capodanno per un ictus. Su quel balcone, quel giorno, erano presenti tredici persone e sei di loro persero la vita: Aoife è dunque la settima vittima dell’incidente, un crollo di 40 piedi del balcone di un edificio che ha stravolto la vita della giovane lasciandola con ferite che l’hanno portata a lottare giorno dopo giorno per la sua vita.

Le sue parole sulla tragedia nel 2016

In seguito alla caduta ha subito un trauma cranico, lacerazioni agli organi, ha perso tutti i denti ed è stata costretta a subire un intervento chirurgico a cuore aperto. Gli studenti Eoghan Culligan, Niccolai Schuster, Lorcan Miller, Eimear Walsh, Olivia Burke, tutti 21ennni, e Ashley Donohoe, 22enne, sono morti nella tragedia. Prima della sua morte, Aoife aveva studiato alla Oxford Brookes University ed era apparsa davanti al legislatore statunitense in California per assicurarsi che la tragedia non si ripetesse; ha contribuito alla nuova legislazione approvata in California all’indomani della tragedia. In una dichiarazione rilasciata nel 2016 disse: “Mi mancano i miei amici che conosco da quando abbiamo iniziato la scuola insieme a quattro anni. “Siamo cresciuti insieme e ora il mio compleanno sarà sempre il loro anniversario”. Aoife è morta al Beaumont Hospital di Dublino.