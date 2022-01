Clamoroso Gianni Morandi, rischia la squalifica a Sanremo: ecco perché

Morandi a rischio esclusione? Lo storico cantante italiano ha ‘spoilerato’ un frammento del brano che porterà al Festival di Sanremo.

Gianni Morandi è stato protagonista di una gaffe che potrebbe costargli cara. Un pezzo del brano ‘Apri tutte le porte’, scritto da Jovanotti per lui, è stato pubblicato per errore sul suo profilo social. La canzone è quella che Morandi interpreterà a Sanremo fra poco meno di un mese. Secondo il regolamento del Festival, però, non è consentito ‘spoilerare’ frammenti di alcun brano presente in gara.

Morandi, durante il video mostrato sui social, stava parlando del testo in questione con il produttore dj Mousse T con il brano in sottofondo.

Anche lo scorso anno avvenne un episodio simile. Infatti, Fedez rischiò la squalifica per aver postato su Instagram alcuni secondi del brano con cui era in gara con Francesca Michielin. La direzione del Festival decise di sorvolare sull’episodio e Fedez partecipò alla gara, terminando anche al secondo posto.

Morandi a rischio esclusione dal Festival per uno spoiler sui social? Il cantante dovrebbe poter restare in gara

La notizia degli ultimi minuti, però, sarebbe positiva per Gianni Morandi. Il cantante, infatti, dovrebbe essere graziato dalla direzione del Festival di Sanremo, in modo tale da poter prendere parte alla competizione canora, giunta alla 72a edizione e in programma dal 1° al 5 febbraio 2022.

La Direzione artistica, infatti, in accordo con la Rai non ha ritenuto di dover escludere la canzone di Gianni Morandi dalla competizione. Il motivo? Si sarebbe trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi dopo l’incidente occorsogli diversi mesi fa.

Amadeus ha, quindi, perdonato Gianni Morandi per la ‘gaffe’ social.