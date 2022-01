Dramma della solitudine, nessuno lo vedeva da giorni: il corpo in stato di decomposizione trovato in casa

Da molto tempo viveva solo e non lo si vedeva uscire da parecchi giorni. Così quando la sua ‘scomparsa’ è stata segnalata ai vigili del fuoco che si sono recati presso la sua abitazione, facendo la più terribile delle scoperte

Si tratta dell’ennesimo dramma della solitudine, quello riguardante un uomo di 78 anni trovato senza vita e con il corpo in avanzato stato di decomposizione nella sua casa. Qui l’uomo da lungo tempo abitava da solo e quando i vicini si sono resi conto che da giorni non lo si vedeva uscire di casa, è stata fatta una segnalazione alle forze dell’ordine che hanno fatto la terribile scoperta. A giudicare dalle condizioni del cadavere, il 78enne è deceduto diversi giorni fa per ragioni che il medico legale dovrà chiarire. La triste storia è avvenuta in Vico dei Rivola, nel cuore di Lecce: si tratta di una stradina con accesso pedonale poco distante dal Rettorato dell’Università del Salento, un percorso costellato di piccole abitazioni con ingresso direttamente dalla strada; e proprio in una di queste case abitava, completamente solo, quell’uomo.

LEGGI ANCHE =>> Dramma della solitudine, cadavere di un uomo trovato sul divano di casa: sarebbe morto da giorni

Le prime ipotesi sulle cause del decesso

Dato che quando hanno bussato alla porta non ha risposto nessuno i vigili del fuoco, dopo i quali sono intervenuti anche gli agenti ed un’autoambulanza del 118, hanno aperto a forza l’ingresso scoprendo pochi istanti dopo il cadavere. La salma del 78enne è stata in seguito trasferita, su disposizione del magistrato di turno, presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si ipotizza con tutta probabilità che le cause del decesso siano state naturali, anche perchè non sono stati rilevati segni di effrazione o di aggressione, ma dovranno essere effettuati accertamenti in tal senso. Significa che nessuno sconosciuto è entrato in casa bruscamente. Né c’erano segni particolari all’interno dell’abitazione da far pensare comunque a un’aggressione.