Spaventosa esplosione con boato scuote migliaia di case, interviene la Nasa: “Come 30 tonnellate di TNT”

Una sorta di fortissimo boato ha reso le ore antecedenti il Capodanno molto preoccupanti per migliaia di residenti della Pennsylvania. Gli esperti fanno chiarezza sul misterioso fenomeno

Un rumore talmente forte ed intenso da aver addirittura fatto vibrare le abitazioni, ma non si è trattato di un terremoto. Lo hanno sottolineato in tanti, tra le migliaia di residenti del sud ovest della Pennsylvania, Stati Uniti, che hanno sentito, il giorno di Capodanno, quella che è stata dai più descritta come un’esplosione della quale però non è stata chiara la provenienza. C’è anche chi è riuscito a realizzare dei filmati nei quali si sente il lungo boato e lo ha postato sui social chiedendo agli utenti cosa possa averlo provocato. Per diverse ore quanto accaduto è rimasto un mistero finchè non è intervenuto il National Weather Service di Pittsburgh con un tweet per fare chiarezza spiegando che si sarebbe trattato della probabile esplosione di una meteora.

LEGGI ANCHE =>> Fulmine colpisce un grattacielo di 26 piani e provoca un boato e un incendio

I residenti non l’hanno vista solo perchè era nuvoloso

Aggiungendo inoltre di aver rilevato un lampo catturato dal Geostationary Lightning Mapper del suo satellite nella contea di Washington. E specificando: “Questo lampo non sembra essere collegato ad alcuna attività di fulmini nell’area. Una possibile spiegazione è che una meteora sia esplosa a un certo livello dal suolo,”. Sul profilo Facebook Meteor Watch della NASA è stato in seguito pubblicato un altro messaggio ufficiale per fugare ogni dubbio: “Una stazione a infrarossi nelle vicinanze ha registrato l’onda d’urto della meteora mentre si frammentava“. A quanto pare l’esplosione ha generato una quantità di energia enorme, pari a “30 tonnellate di TNT”. La meteora aveva un diametro di almeno un metro, una massa di mezza tonnellata circa, e viaggiava a 72mila km/h. Insomma un vero e proprio bolide che le persone non hanno visto solo perchè quel giorno era nuvoloso. Senza nuvole infatti avrebbe prodotto una luminosità pari ad almeno 100 volte quella della Luna Piena.