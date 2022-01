Trovate migliaia di stelle marine morte sulle spiagge inglesi: “Non ho mai visto niente di simile”

Un fotografo naturalista ha affermato di non aver mai visto prima d’ora niente di simile. Si tratta di uno scenario drammatico quello rilevato da Coppett Hall fino a Tenby

Cosa sta accadendo sulle coste inglesi? Decine di migliaia di stelle marine morte sono state trovate, nelle ultime ore, su una spiaggia del Galles estendendosi per diversi chilometri da Coppett Hall fino a Tenby, Pembrokeshire. Il raro fenomeno è stato notato e descritto da un fotografo che, nel confermare di non aver mai visto prima d’ora niente del genere, lo ha descritto come uno “spettacolo triste”. Si tratta di Giles Davies, fotografo naturalista amatoriale che alla BBC ha detto di averne fotografate a migliaia, spiaggiate e senza vita.

Le cause del drammatico fenomeno

“Mai vista una cosa del genere prima. Siamo davanti a qualcosa di davvero triste”. Le maree sono costanti e frequenti e non è raro che qualche specie marina finisca spiaggiata ma per trovarne così tante “significa che qualcosa di serio è andato storto con la natura”, ha detto. La Marina Conservation Society ha affermato che le condizioni meteorologiche potrebbero essere una concausa di tale incidente. “Vediamo regolarmente spiaggiamenti di massa di aniamli che vivono sui fondali marini e che durante le tempeste con forti venti vengono portati a riva”, ha detto un portavoce dell’organizzazione.