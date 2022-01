Trovato un gallo decapitato circondato da candele davanti alle tombe: l’ombra dei riti satanici

Nel cimitero di Beinasco è stata fatta una scoperta raccapricciante: un gallo decapitato con intorno diverse candele, posizionati vicino alle tombe. Si segue la pista dei riti satanici

Riti satanici nel cimitero di Beinasco? Si tratta di una delle piste seguite dalle forze dell’ordine dopo il ritrovamento, nella struttura di via Monginevro nel comune alle porte di Torino, di un gallo decapitato circondato da diverse candele a poca distanza dalle tombe. La segnalazione è arrivata proprio da alcuni cittadini che si erano recati al cimitero per andare a trovare i loro cari e che si sono ritrovati di fronte l’agghiacciante scena, allertando le forze dell’ordine. La scoperta è stata fatta il 2 gennaio e, come sottolineato da Torino Today, alcuni visitatori del camposanto hanno visto il gallo con la testa mozzata accanto al corpo nel corso della mattinata, dopo il loro arrivo al camposanto. A rendere plausibile l’ipotesi di riti satanici nel cimitero, la presenza di diverse candele attorno all’animale.

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza

La polizia locale ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza e secondo quanto si apprende avrebbe già raccolto una serie di indizi ed elementi utili all’identificazione dei responsabili. Nelle immagini infatti si nota chiaramente un’auto con tre persone a bordo che sosta davanti al cimitero per qualche minuto; il tempo necessario per decapitare il gallo e lasciarlo sul posto insieme alle candele prima di andare via. Ma occorreranno ulteriori accertamenti per averne la certezza.