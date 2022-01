Cattura un pericoloso serpente mortale ma prima di liberarlo fa un’incredibile scoperta nella borsa

Un cacciatore di serpenti si è ritrovato con un ‘dono’ lasciatogli dal rettile catturato poche ore prima in una casa. Lo ha scoperto poco prima di liberarlo nella natura

Un cacciatore di serpenti del New South Wales si è ritrovato con una vera e propria sorpresa nella sua borsa dopo aver catturato un rettile. Sean Cade, proprietario dell’Australian Snake Catcher, ha rimosso il velenoso serpente marrone orientale lungo un metro e ottanta da una casa a Emu Heights, nella parte occidentale di Sydney, lunedì sera. Ha atteso fino alle prime ore del giorno per liberarlo ma in quel momento ha fatto una inaspettata scoperta: all’interno della borsa usata per contenere il serpente erano presenti 23 uova perfette: “Una situazione piuttosto strana – ha affermato Cade a 9news – ha lasciato il dono della vita nella mia borsa. Ogni tanto succede ma è molto raro, vedremo cosa succederà tra circa 60 giorni, quando dovrebbero schiudersi”.

L’Australia è nel pieno della stagione dei serpenti

Il veleno del serpente marrone orientale è considerato il secondo più mortale al mondo, dopo l’Inland Taipan che è in cima alla lista. I cacciatori di serpenti stanno lavorando parecchio in questi giorni effettuando anche rimozioni estremamente delicate di rettili gravidi, a dimostrazione del fato che la stagione dei serpenti è, in Australia, nel vivo. Nell’ultima settimana di dicembre 2021, Eurobodalla Snake Catcher Brendan Smith ha rimosso un serpente nero gravido dal ventre rosso da una casa della costa meridionale. “Le femmine molto gravide di solito selezionano un luogo molto sicuro, indisturbato e umido per dare alla luce la loro prole”, ha spiegato la società su Facebook. La stagione dei serpenti inizia solitamente intorno a metà settembre proseguendo fino a marzo.