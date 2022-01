“Rompere le palle ai non vaccinati”: le parole di Macron fanno discutere

Il Presidente francese Emmanuel Macron si è espresso con termini pesanti nei confronti delle persone contrarie al vaccino.

Macron ha usato toni forti e pesantissimi contro i no-Vax. In un’intervista rilasciata a ‘Le Parisien’, il Presidente della Francia si è espresso duramente contro chi non si è ancora vaccinato contro il coronavirus. Le sue parole hanno lo scopo di voler sensibilizzare quanta più persone a cambiare idea, in modo tale da indurle a vaccinarsi per proteggere loro e tutto il resto della popolazione francese e mondiale.

Queste le parole di Emmanuel Macron contro i no-Vax: “C’è una piccola minoranza refrattaria alla vaccinazione. Come possiamo ridurla? La riduciamo, perdonatemi il modo di dire, rompendo loro le palle sempre di più. Non voglio rompere le palle a tutti i francesi. Mi batto contro la burocrazia ogni giorno quando questa si rivela un ostacolo per la popolazione. Voglio però rompere le palle ai non vaccinati. E continuerò a farlo, fino alla fine”.

In questi giorni nel Parlamento francese si sta accendendo il dibattito su una nuova legge per togliere libertà ai non vaccinati. La Francia (come un po’ tutta Europa) è nel pieno dell’esplosione della variante Omicron. Solo ieri si sono registrati 270mila casi di positività.

Le parole di Macron stanno suscitando polemiche nell’opinione pubblica. La proposta, sostenuta dal governo e da Macron, è quella di rendere obbligatorio solo il vaccino (o la certificazione di guarigione) per accedere a buona parte dei luoghi pubblici.

Tutte le persone non vaccinate per Macron sono “degli irresponsabili che non possono essere considerati cittadini della Repubblica francese, perché mettono a rischio la solidità della nazione”.

Sono oltre 5 milioni i francesi a non aver ancora ricevuto alcuna dose di vaccino.