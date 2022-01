Serie A, dove vedere la ventesima giornata di campionato in tv?

La ventesima giornata di Serie A al via domani alle 12.30. La capolista Inter va a Bologna. Milan-Roma e Juventus-Napoli i big match del turno, ma occhio ai tanti possibili rinvii per Covid.

Al via domani la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A, turno che apre il girone di ritorno. Anche il campionato di calcio è funestato dai tantissimi casi di positività al Covid e sono diverse le partite che potrebbero essere rinviate a causa dei tanti focolai presenti nelle varie squadre. La Lega della Serie A ha deciso di non posticipare le partite, ma ora si attendono le varie decisioni delle Asl locali che potrebbero bloccare alcune squadre in partenza.

Ma veniamo alle partite in programma. Si dovrebbe cominciare alle 12.30 con i match Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari. Alle 14.30, invece, sono in programma gli incontri fra Spezia e Verona e quello fra Lazio ed Empoli. Atalanta-Torino e Sassuolo-Genoa sono le partite delle 16.30. Il primo big match della giornata si giocherà a San Siro alle 18.30, quando il Milan di Pioli riceverà la Roma di Mourinho. Alla stessa ora si dovrebbe disputare il match fra Salernitana e Venezia (incontro a fortissimo rischio rinvio).

Alle 20.45, infine, la Juventus riceverà il Napoli (anche questo incontro è a fortissimo rischio rinvio) e la Fiorentina sfiderà l’Udinese.

Serie A, ventesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della ventesima giornata di Serie A: