Sospetta che la ex abbia un altro uomo: la attacca in stazione pugnalandola al collo

Un 23enne è finito in manette per aver tentato di uccidere la ex: i due avevano rotto ma, sospettando che avesse un altro fidanzato, le ha teso un’imboscata alla banchina della stazione ferroviaria

Un 23nne è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere l’ex fidanzata 21enne con un coltello. L’episodio è avvenuto il primo giorno del 2022 alla stazione ferroviaria di Dockyard Road, a Mumbai: l’attacco è avvenuto poichè il ragazzo sospettava che, dopo aver rotto con lui, la ex avesse una relazione con un altro uomo; i fatti si sono verificati al binario 2 intorno alle 19:30: Kajal Khan era seduta su una panchina vicino al bancone delle prenotazioni quando l’aggressore, Mohit Aagle, è arrivato alle sue spalle e l’ha pugnalata al collo con un coltello per poi fuggire. Sulla base di una serie di indizi inequivocabili però i funzionari della polizia ferroviaria del governo di Wadala lo hanno identificato e arrestato presso il Central Business District di Belapur.

La ricostruzione dei fatti sulla base degli indizi raccolti

La polizia ha affermato che Mohit, residente a Talegaon, Pune, aveva chiesto a Kajal di incontrarlo in stazione ma lei non sapeva che aveva progettato un piano per ucciderla. Kajal vive a Mumbai e lavora come aiuto domestica. Aveva rotto con lui ma il 23enne continuava ad insistere sul fatto che avrebbero dovuto ricucire; quando però lei lo ha ignorato lui ha iniziato a sospettare che stesse frequentando un altro uomo. Sulla base della denuncia è stato incriminato per tentato omicidio, abusi e minaccia ai sensi delle Sezioni IPC 307, 504 e 506 dell’IPC.