L’allarme del guru dell’amore: “Le 4 parole che suggeriscono che il tuo partner è un narcisista traditore”

Un esperto in relazioni è diventato virale su TikTok dopo aver postato dei video nei quali avverte i follower di fare attenzione a frasi apparentemente innocenti che potrebbero però celare una personalità narcisista e tesa al tradimento

Si chiama Cory Skolnik, risiede a Las Vegas e ha collezionato milioni di visualizzazioni per una sorta di ‘mini serie’ in più parti postata su TikTok nella quale rivela quelli che sono i segnali di un partner narcisista e potenzialmente traditore. Spiegando di fare attenzione a ciò che dice perchè dietro ad alcune frasi apparentemente insignificanti si celerebbe la sua vera personalità. Nella maggior parte delle relazioni dichiarare amore aiuta a rassicurare un partner ma se pronunciato da un narcisista potrebbe indicare che sta controllando la relazione e/o imbrogliando. E così nel suo primo video Skolnik afferma che se un narcisista dice “ti amo” ciò che realmente significa è “amo possederti, amo controllarti, amo usarti. È così bello amarti, parlarti dolcemente, attirarti e poi scartarti ogni volta che mi pare”.

E così in centinaia hanno commentato affermando di aver frequentato narcisisti maniaci del controllo che, proprio come affermato dal tiktoker, spesso avevano usato quella frase come arma. “Vero al 100%, questo descrive tristemente il mio ex”, ha detto un utente mentre un altro ha aggiunto: “Che colpo al cuore, sono così felice di essere appena uscito da questo tipo di relazione”.

Le altre due frasi da leggere con sospetto

In un altro video ha spiegato che la frase “È solo un’amica” detta alla propria partner è molto probabile che stia tradendo. “Tengo questa persona come ‘backup’ per ogni volta che mi annoio, potrebbe anche sostituirti se te ne vai oppure fungere già da prezioso complemento per me”, ha detto Skolnik ‘traducendone’ il significato’. Il guru degli appuntamenti ha rivelato altre due frasi ovvero: “Mi dispiace che tu ti senta in questo modo” significa in realtà “Scusa, chiudiamo questa discussione così posso continuare con il mio comportamento narcisista in pace. Non mi dispiace di aver fatto ciò che ho fatto, bensì di essere stato scoperto”. L’ultima frase dal significato pericoloso? “Stai esagerando”.