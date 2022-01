Pedofili trascinano via una bimba di 5 anni, la stuprano e la uccidono: rapimento ripreso dalle telecamere

Hanno 44 e 24 anni i due pedofili autori del rapimento di una bimba di 5 anni, della quale hanno poi abusato prima di accoltellarla a morte e nasconde il cadavere in un borsone

Impossibile definirla in altro modo se non una storia dell’orrore quella che arriva dalla Russia ma che in poche ore ha fatto il giro del mondo per gli agghiaccianti retroscena che porta con sè. Una bimba di 5 anni è stata rapita da due uomini, che in seguito l’hanno violentata ripetutamente per poi pugnalarla a morte. Il terribile caso di pedofilia è venuto alla luce grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che, come riportato dal tabloid britannico Daily Mail, hanno ripreso i due pedofili mentre, incuranti del fatto che la piccola urlasse e scalciasse terrorizzata, l’hanno presa in braccio e portata altrove incamminandosi nella neve. La piccola si chiamava Veronika Nikolayeva e viveva nella città di Kostroma, nell’area occidentale del Paese: mentre la mamma lavorava in un complesso culturale, la bimba stava giocando all’aperto quando si sono avvicinati i due uomini che l’hanno sollevata di peso mentre lei ha tentato in ogni modo di liberarsi dalla loro presa.

La folla ha tentato di linciare i due pedofili durante l’arresto

Nessuno dei passanti sarebbe intervenuto, non preoccupandosi o allarmandosi minimamente nonostante una bimba scalciasse e urlasse disperata. E così i pedofili hanno avuto campo libero per diverse ore: solo quando la mamma si è accorta che sua figlia non c’era più ha allertato le forze dell’ordine ma ormai era troppo tardi. I due sono in seguito stati identificati: si tratta del 24enne Vadim Belyakov e del 44enne Denis Gerasimov. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, dopo aver prelevato la bambina hanno abusato di lei con brutalità in un ostello; infine l’hanno uccisa e hanno nascosto il corpo in un borsone. Poche ore dopo il delitto sono stati scoperti e arrestati, rischiando il linciaggio da parte della folla infuriata dopo che il macabro delitto era venuto alla luce. Dalle indagini è emerso peraltro che il 24enne aveva una precedente condanna per furto; il 44enne invece era già stato in prigione per pedofilia. Sconvolta la madre, che si augura solo che la coppia di pedofili possa marcire in prigione per il resto della loro vita.