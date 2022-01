La scelta della Regina Elisabetta fa scatenare la polemica nel Regno Unito: ecco cosa è successo

L’ex premier è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera. Scatta la polemica: centinaia di migliaia di persone hanno firmato una petizione online contro tale scelta.

Tony Blair è stato nominato Cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera dalla Regina Elisabetta. Tale onorificenza è in vigore dal giorno di Capodanno. L’ex premier, quindi, può usufruire del titolo di Sir.

Ma nel Regno Unito è scattata immediatamente la polemica. Una petizione online, con oltre 700.00 firme, chiede il ritiro dell’onorificenza per Tony Blair. La richiesta è quella di ritirare tale titolo a Tony Blair, a causa della guerra in Iraq durante il suo mandato.

Appare molto difficile che la petizione online possa arrivare a privare Tony Blair dell’alta onorificenza a lui concessa dalla Regina Elisabetta.

Alcune madri che in Iraq e in Afghanistan hanno perso i loro figli a causa della guerra, hanno scritto direttamente alla Regina Elisabetta, chiedendoLe un ripensamento su tale decisione.

Hazel Hunt, donna che ha perso il figlio Richard in guerra, ha firmato la lettera per la regina Elisabetta a nome di tutti i genitori che hanno vissuto tale dramma. Queste le sue parole: “Se fosse stato processato sarebbe un criminale di guerra. Credo che la Regina come madre, nonna e bisnonna, capirà il nostro sconcerto”.

Per il leader dei laburisti, Keir Starmer, è giusto che chi ha servito a lungo il Paese venga riconosciuto di tale titolo.