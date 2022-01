Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventesima giornata

Ventesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan batte la Roma; pari fra Juve e Napoli. Ben quattro rinvii per Covid.

Dopo la sosta natalizia è ripartito il campionato di calcio di Serie A, pur fra mille difficoltà legate al Covid. Ben quattro le partite rinviate (Salernitana-Venezia, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino), a causa dei tanti focolai presenti nelle varie squadre. La Lega della Serie A ha deciso di non posticipare le partite, ma le Asl locali hanno bloccato alcune squadre.

Passando alle partite disputate, il Cagliari ha espugnato Marassi battendo per 1-2 la Sampdoria. Iniziale vantaggio dei blucerchiati con Gabbiadini e rimonta sarda firmata Deiola e Pavoletti.

Ventesima giornata, il Milan batte la Roma. Termina in pareggio il big match Juve-Napoli

La Lazio ha pareggiato 3-3 in casa contro l’Empoli. Doppio vantaggio toscano firmato Bajrami e Zurkowski e gol di Immobile per la Lazio nel primo tempo. Nella ripresa pareggio di Milinkovic Savic e nuovo vantaggio empolese con Di Francesco. Nel finale Immobile si fa parare un rigore da Vicario, ma nel recupero è ancora Milinkovic Savic a riportare il punteggio in parità. Il Verona ha vinto 1-2 in trasferta contro la Spezia. Per i veronesi doppietta di Caprari, mentre i liguri sono andati in gol con Erlic.

Pareggio per 1-1 fra Sassuolo e Genoa. Iniziale vantaggio del Genoa con Destro e pareggio degli emiliani firmato Berardi. Il Milan ha superato 3-1 la Roma a San Siro. Rossoneri in gol con Giroud su rigore, Messias e Leao; gol della bandiera giallorossa siglato da Abraham. In serata Juventus (gol di Chiesa) e Napoli (gol di Mertens) hanno pareggiato per 1-1.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 20ª GIORNATA: Sampdoria-Cagliari 1-2, Bologna-Inter rinviata per Covid, Lazio-Empoli 3-3, Spezia-Verona 1-2, Atalanta-Torino rinviata per Covid, Sassuolo-Genoa 1-1, Milan-Roma 3-1, Salernitana-Venezia rinviata per Covid, Juventus-Napoli 1-1, Fiorentina-Udinese rinviata per Covid.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 46, Milan 45, Napoli 40, Atalanta 38, Juventus 35, Fiorentina 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Bologna 27, Verona 27, Torino 25, Sassuolo 25, Udinese 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana 8.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 16, Immobile (Lazio) 14, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Zapata (Atalanta) 9, Joao Pedro (Cagliari) 9, Berardi (Sassuolo) 9, Dzeko (Inter) 8, Destro (Genoa) 8.