Tenta di strangolare una donna alla fermata del bus usando un laccio delle scarpe: il video agghiacciante

Aaron Quinones, 27 anni, è stato accusato di tentato omicidio dopo aver cercato di strangolare con un laccio delle scarpe una donna in attesa ad una fermata dell’autobus. Il tutto è stato ripreso da una telecamera

Si è avvicinato ad una donna sorprendendola alle spalle e, in quello che sembra essere stato un attacco casuale, ha tentato di strangolarla utilizzando un laccio delle scarpe. L’orribile episodio, peraltro ripreso in un video di una telecamera di sorveglianza, è avvenuto ad una fermata dell’autobus vicino all’aeroporto internazionale di Miami e poteva avere conseguenze tragiche se un buon samaritano non fosse intervenuti per fermare il brutale attacco. Il 27enne Aaron Quinones è stato così arrestato e accusato di tentato omicidio, dopo aver aggredito la donna che non sembrava conoscerlo: il filmato mostra la vittima 26enne intenta ad utilizzare il telefonino, in piedi accanto ai bagagli; improvvisamente l’uomo la afferra per il collo, dopo essere rimasto accucciato per alcuni secondi, allo scopo di prendere il laccio da una delle scarpe. Il tutto è accaduto intorno alle 11 del 2 gennaio: nel filmato lo si vede obbligare la donna e mettersi su una panchina posizionandosi sopra di lei picchiandola e nel tentativo di strangolarla mentre la 26enne prova in tutti i modi a difendersi.

L’appello della polizia: “Aiutateci a trovare il buon samaritano”

Poco dopo appare un uomo con indosso una maglia verde che spinge via il 27enne, mettendo fine all’attacco. La donna, sotto shock, è stata medicata sul posto dai soccorritori. Dade Angel Rodriguez, agente di polizia di Miami, ha dichiarato: “Se non fosse stato per la persona intervenuta che ha praticamente impedito a questo individuo di attaccare la vittima, l’esito sarebbe stato drammatico”. Avendo lasciato la scena prima dell’arrivo della polizia, è stato lanciato un appello pubblico per trovarlo così da poter ascoltare la sua testimonianza. “Gli agenti vorrebbero parlare con il buon samaritano, che non si trovava sul posto all’arrivo della polizia. Gli investigatori invitano chiunque abbia informazioni o potrebbe essere stato vittima dell’uomo arrestato a chiamare il distretto dell’aeroporto”.