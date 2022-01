Base aliena segreta? Svelato il mistero del “cubo” trovato sulla Luna dal rover Yutu-2

Una base aliena, un arco di trionfo o una semplice roccia? Svelati i segreti del misterioso cubo fotografato sulla faccia nascosta della Luna dal rover cinese

Per settimane ha suscitato mistero e curiosità e in molti hanno immaginato che potesse davvero trattarsi dell’oggetto lasciato da un’altra civiltà sul nostro satellite. Ma nelle ultime ore è arrivata la verità sul misterioso cubo che la missione cinese Chang e’ 4 aveva individuato grazie al rover Yutu-2, ubicato sulla faccia nascosta della Luna. La verità è arrivata dal programma di divulgazione dell’Amministrazione spaziale cinese, “Our Space”, con un messaggio diffuso sul social network WeChat. Sull’origine di quel cubo in tanti, esperti e non, avevano avanzato ipotesi descrivendolo come una formazione rocciosa modellata dai venti, una sorta di base aliena o ancora un arco di trionfo.

Il rover è arrivato a dieci metri dall’oggetto misterioso

Per scoprire di cosa si trattasse gli scienziati cinesi hanno deciso di inviare, impresa non semplice, il rover nelle vicinanze dell’oggetto. Un percorso non facile, con buche da evitare e due crateri da impatto da attraversare: Yutu-2 è arrivato a dieci metri di distanza, lo scorso 27 dicembre, dalla formazione realizzando una foto che, analizzata dagli scienziati, ha permesso di accertare la verità. Si tratta solo di una roccia che è stata soprannominata “coniglio di giada”, nome dedicato all’animale mitologico della tradizione cinese.