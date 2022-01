“Lo fanno in tanti”. Modella rivela la “verità” dietro le fotografie perfette postate sui social

Si chiama Nicole Sahebi, è una modella e si è rivolta a TikTok per condividere la prova che i social sono falsi. Rivelando una tecnica usata da molti influencer

Una modella ed influencer di Instagram ha sfruttato la piattaforma TikTok per condividere una serie di scatti rivelatori delle ‘tecniche’ usate per apparire sempre perfetti sui social. Fotografie del ‘prima e dopo’ che Nicole Sahebi ha voluto diffondere proprio per mostrare concretamente la prova che i social media mostrano immagini delle persone che in gran parte dei casi non corrispondono al velo, andando a distorcere ciò che è reale. E molti influencer ottengono questo risultato con un semplice trucco che la modella ha voluto condividere in un video mostrato ai suoi 1,2 milioni di follower. Ma come fanno dunque? Semplice, utilizzando l’editor Face App per modificare l’immagine del suo viso, affermando che moltissimi influencer utilizzano questa app per ottenere risultati perfetti sul loro viso o corpo.

LEGGI ANCHE =>> Famosa tiktoker rivela come è riuscita a perdere 80 kg in pochi mesi e quanti soldi ha speso

La modella ha condiviso due foto: l’incredibile trasformazione dei volti

La prima immagine condivisa da Nicola mostra come appare il suo volto con il filtro applicato, la seconda è al naturale e, sebbene la ‘modifica’ sia lieve, la trasformazione dell’aspetto è impressionante. Nel primo scatto Nicole sembra avere un trucco perfettamente applicato e labbra carnose mentre nel secondo scatto, quello originale, si evince che il volto è al naturale. Poi ha condiviso lo scatto di una collega modella, Mya Ghorbani, prima e dopo l’utilizzo dell’app. Anche in questo caso la trasformazione del suo volto è impressionante: il viso sembra completamente truccato e sfoggia addirittura sopracciglia perfettamente modellate e ciglia lunghe. Ma ancora una volta e sebbene lo sembri, questa foto non è reale. La modella ha infatti tolto l’effetto per rivelare che Mya in realtà non aveva alcun trucco. Per poi esortare i suoi fan a non utilizzare l’app se non per puro divertimento, per non rischiare di diventare dipendenti dalla finta perfezione.